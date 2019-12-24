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"Динамо" офіційно підтвердило перехід двох футболістів

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Микита Кравченко / fcdynamo.kiev.ua

Микита Кравченко та Роман Вантух, які належать "Динамо", другу частину сезону проведуть у нових клубах. Київська команда підтвердила, що Кравченко та Вантух відправляються в оренду.

22-річний Кравченко до завершення сезону 2019/2020 виступатиме за донецький "Олімпік" на правах оренди, інформує сайт "Динамо".

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Як відомо, Кравченко перейшов у "Динамо" влітку 2015 року з "Маріуполя". Дебютував за першу команду "біло-синіх" 26 квітня 2017 року у кубковій грі з "Миколаєвом".

У складі "Динамо" у Прем'єр-лізі провів тільки 3 матчі.

Як повідомляв Спорт24, Роман Вантух до завершення сезону 2019/2020 виступатиме за "Олександрію" на правах оренди.

Практично весь 2019 рік Вантух провів в "Олімпіку", за який він теж виступав на правах оренди.

Це важливо: "Динамо" зробило офіційну заяву щодо трансферу Миколенка й дебютанта збірної України

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо ФК Олександрія ФК Олімпік
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