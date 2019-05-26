"Динамо" офіційно представило форму на новий сезон: фото та відео

Київське "Динамо" перед останнім домашнім матчем у сезоні 2018-2019 представило комплект форми, в якому буде виступати наступного сезону.

Форма має ексклюзивний дизайн та витримана у фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф.

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Символічну футболку капітан "Динамо" Сергій Сидорчук отримав з рук доньки Валерія Васильовича — Світлани.

Уже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop "Динамо" на НСК "Олімпійський", а в роздрібній мережі "New Balance" та на офіційному сайті newbalance.ua — з 27 травня.