"Динамо" офіційно продовжило контракт з легіонером на 2 роки

Уругвайський футболіст Карлос де Пена продовжить виступати за "Динамо". Київський клуб повідомив про продовження контакту з легіонером.

Контракт із Карлосом де Пеною був укладений до 31 грудня 2019 року з опцією автоматичного продовження на 2 роки в разі, якщо футболіст до цієї дати проведе певну кількість матчів за "Динамо".

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Як повідомляє сайт "Динамо", Карлос зіграв необхідну для продовження контракту кількість матчів.

Таким чином, його контракт із клубом діятиме до 31 грудня 2021 року.

Що відомо про де Пену в "Динамо"? Уругваєць перейшов у "Динамо" у квітні 2019 року як вільний агент. Усього Карлос зіграв за "Динамо" 32 матчі, забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.