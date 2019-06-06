"Динамо" офіційно залишило Хацкевича на тренерському містку

Футбольний клуб "Динамо" підписав новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевич, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди.

Нова угода розрахована на два роки, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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За два роки з "Динамо" Хацкевич зумів виграти тільки Суперкубок України у 2018 році. Очікувалося, що після сезону 2018/2019 білоруський фахівець покине "Динамо".

Підписання нового контракту прокоментував президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Хочу відразу сказати, що Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашій молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – ввести до складу якнайбільше молоді.

У новому сезоні завдання стоять однозначні – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що "Динамо" вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті хлопці, яким він довіряв, віддячать йому,

– сказав Суркіс.

Олександр Хацкевич назвав перемовини з президентом "Динамо" конструктивними.

Не тільки протягом цих двох днів ми спілкувалися з президентом, у першу чергу, щодо майбутнього команди. Так, були у нас дискусії, важкі моменти. У чомусь ми сходилися, в чомусь пішли на поступки один одному. Але найголовніше – що розмова була конструктивною. Ми досить серйозно поговорили. Цілі не змінюються.

У такого клубу як "Динамо" інших завдань, окрім перемог, бути не може. У всіх змаганнях, де ми беремо участь, команда вже має домагатися результату. Всі – і вболівальники, і тренери, і футболісти, і президент клубу, скучили по Лізі чемпіонів. Я вважаю, що ця команда вже може і повинна витиснути з себе максимум, аби порадувати Київ гімном Ліги чемпіонів. Звичайно, у всіх турнірах завдання максимальні – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок і Суперкубок України,

– заявив Хацкевич.

У минулому сезоні "Динамо" під орудою Олександра Хацкевича фінішувала на другій позиції в чемпіонаті України. У Кубку України кияни вилетіли в 1/4 фіналу від "Шахтаря".