"Динамо" офіційно звільнило Олександра Хацкевича

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Хацкевич звільнений з ФК Динамо Київ – звільнення Хацкевича
Олександр Хацкевич покинув "Динамо"

У середу, 14 серпня, Олександр Хацкевич був офіційно звільнений з поста головного тренера київського "Динамо".

Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Звільнення Хацкевича сталося після того, як кияни не зуміли продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і вилетіли в кваліфікації за підсумками протистояння з "Брюгге".

У повідомленні на офіційному сайті говориться про те, що клуб дякує Олександра Хацкевича і його помічників за проведену протягом більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності.

При цьому клуб після завершення минулого сезону підписав з наставником дворічний контракт. Про те, хто буде працювати з командою далі, керівництво повідомить пізніше.

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 і 2019 роках, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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