"Динамо" оголосило заявку на матчі Ліги Європи

Київське "Динамо" подало список гравців для участі у плей-офф Ліги Європи. Загалом у переліку 31 футболіст.

У заявку "Динамо" потрапив новачок киян Фран Соль. Натомість зі списку прибрали двох гравців, які покинули "Динамо" взимку. Мова йде про захисника Миколу Морозюка, який перебрався на правах оренди в турецький "Різеспор". А також Владислав Калітвінцев, який покинув "Динамо" на правах вільного агента.

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Заявка "Динамо" на плей-офф Ліги Європи:

Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько

Захисники: Віталій Миколенко, Сідклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Микита Кравченко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Міккел Дуелунд

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Назарій Русин, Владислав Супряга

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