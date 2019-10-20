Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн матч 20 жовтня 2019 – УПЛ
Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / fcdynamo.kiev.ua

У неділю, 20 жовтня, київське "Динамо" в центральному матчі 11 туру чемпіонату України зустрінеться з "Олександрією". Поєдинок у Києві можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Гра розпочнеться о 17:00.

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Переглянути матч "Динамо" – "Олександрія" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Динамо" – "Олександрія" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

У чемпіонаті України "Динамо" набрало тільки 20 очок і перебуває на третьому місці у турнірній таблиці. В активі "Олександрія" – 19 очок.

Результат матчу "Динамо" – "Олександрія" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Олександрія
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