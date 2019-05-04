Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн УПЛ - 4 травня 2019
Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" у 27-у турі чемпіонату України зустрінеться з непоступливою "Олександрією". Центральний матч 27-го туру можна буде переглянути онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі київського "Динамо" у сезоні 2018/2019 транслює телеканал "2+2". Саме цей телеканал покаже гру "Динамо" – "Олександрія".

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Початок трансляції, о 16:50. Сам матч розпочнеться, о 17:00. Також матч "Динамо" – "Олександрія" можна буде подивитися онлайн на сайті телеканалу. Онлайн матчу "Динамо" – "Олександрія" буде доступний і на сайті Спорт24.

Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 4-го травня. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

Наразі у турнірній таблиці чемпіонату України команди є сусідами. "Динамо" посідає другу сходинку й виграє в "Олександрії", яка на третьому місці, 13 очок. Останній поєдинок між клубами виграла "Олександрія".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо УПЛ ФК Олександрія
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