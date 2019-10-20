Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Динамо – Олександрія: дивитися онлайн матч 20 жовтня 2019 – чемпіонат України
Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" в 11 турі чемпіонату України приймає "Олександрію". Переглянути центральний матч туру можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Гра розпочнеться о 17:00.

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У чемпіонаті України "Динамо" набрало тільки 20 очок і перебуває на третьому місці у турнірній таблиці. В активі "Олександрія" – 19 очок.

Динамо – Олександрія онлайн-трансляція

Результат матчу "Динамо" – "Олександрія" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Олександрія
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