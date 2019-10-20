Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Київське "Динамо" в 11 турі чемпіонату України приймає "Олександрію". Переглянути центральний матч туру можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.
Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Гра розпочнеться о 17:00.
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У чемпіонаті України "Динамо" набрало тільки 20 очок і перебуває на третьому місці у турнірній таблиці. В активі "Олександрія" – 19 очок.
Динамо – Олександрія онлайн-трансляція
Результат матчу "Динамо" – "Олександрія" читайте на сайті Спорт24.
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