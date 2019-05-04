Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу

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Динамо – Олександрія онлайн-трансляція - дивитися 04.05.2019
Динамо – Олександрія онлайн трансляція

Київське "Динамо" у суботу, 4 травня, зіграє матч чемпіонату України проти "Олександрії". На НСК "Олімпійський" зійдуться друга та третя команда УПЛ.

Матч розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція матчу буде доступна з 16:40.

До слова: Динамо – Олександрія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олександрія

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Олександрія Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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