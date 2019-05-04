Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу
Київське "Динамо" у суботу, 4 травня, зіграє матч чемпіонату України проти "Олександрії". На НСК "Олімпійський" зійдуться друга та третя команда УПЛ.
Матч розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція матчу буде доступна з 16:40.
До слова: Динамо – Олександрія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України
Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олександрія
Джерело: 24 канал
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