"Динамо" ледве уникло поразки у матчі з "Олександрією" завдяки голу 20-річного гравця: відео

Київське "Динамо", яке намагається наздогнати у турнірній таблиці донецький "Шахтар", зобов'язане було вдома перемагати третю "Олександрію". Але кияни самі заледве уникли поразки.

Динамо – Олександрія 1:1

Голи: Русин, 65 – Лучкевич, 8

"Динамо" на цей матч вийшло у незвичному складі. Причина – дискваліфікації та травми деяких гравців. Так, у старті знайшлося місце Кравченку, Габанову, Андрієвському та Цітаішвілі. У воротах вийшов Бущан, а місце форварда зайняв де Пена.

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Поки команда привикала грати в оновленому складі, "Олександрія" забила. Цуріков зумів прострелити, м'яч долетів до Поляруса. Удар в останнього не вийшов. Зате вийшла скидка на Лучкевича, якого залишили без опіки на дальній штанзі. Півзахисник без проблем з близької відстані переправив м'яч у ворота "Динамо".

"Динамо" намагалося одразу зрівняти рахунок. Але під час атаки Шепелєва був зафіксований офсайд. А удар де Пени головою прийшовся вище воріт.

Ще до перерви наставник "Олександрії" Шаран був змушений провести одразу дві заміни. Спочатку поле покинув автор голу Лучкевич, а згодом і Цуріков. Замість них вийшли Гречишкін та Ковалець відповідно.

Кінець першого тайму запам'ятався двома небезпечними моментами. Спочатку Сітало не скористався помилкою Кадара, щоб забивати другий гол своєї команди. А вже за мить Кравченко пробивав у дальній кут воріт, але Паньків у ефектному стрибку впорався з цим ударом.

Зате Паньків міг не впоратися з ударом Шапаренка у другому таймі. Півзахисник вийшов на заміну, та мало одразу не зрівняв рахунок. Але м'яч влучив у хрестовину та вилетів за межі поля.

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Та все ж таки гравець, який вийшов на заміну, забив гол. Мова йде про 20-річного Назарія Русина. Нападник замінив Шепелєва на 60-ій хвилині, а вже на 65-ій зрівняв рахунок. Циганков віддав йому пас й штрафний майданчик, і форвард пробив низом у протихід воротарю.

З нагод відзначитися та вивести свою команду вперед можна відзначити лише удар Циганкова зі штрафного. Але Паньків впевнено впіймав м'яч.

"Динамо" грає у нічию та залишає можливість "Шахтарю" піти у ще більший відрив. "Гірники" свій матч зіграють проти "Львова" ввечері суботи, 4 травня.