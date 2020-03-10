Динамо – Олександрія: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Кубка України

У середу, 11 березня, "Динамо" зіграє з "Олександрією" у рамках 1/4 фіналу Кубка України. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

Динамо – Олександрія: прогноз

У суботу, 7 березня, відбувся матч між цими командами. У заключному турі "Олександрія" зазнала домашньої поразки від "Динамо" 1:3. У першому матчі 1/4 фіналу Кубка України олександрійцям потрібна лише перемога, щоб зіграти із комфортним рахунком у другому матчі у Києві.

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У центральному поєдинку 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" у надважкому поєдинку завдала поразки "Зорі". До останніх хвилин зустрічі ближчої до виходу в ¼ фіналу була луганська команда, яка перемагала олександрійців – 1:0.

Господарям поля вдалось зрівняти рахунок лише наприкінці поєдинку, Стецьков замкнув подачу з флангу та перевів матч у екстратайм, проте, жодна з команд не змогла завдати влучного удару. Визначити переможця вдалось лише за серією післяматчевих пенальті 5:4 на користь "Олександрії".

На "Динамо" в 1/8 очікував грізний суперник, лідер чемпіонату України "Шахтар". У драматичному поєдинку київським футболістам таки вдалось обіграти "Шахтар" – 2:1. Результативними ударами за київську команду відзначились Сидорчук та в овертаймі Денис Попов.

Динамо – Олександрія: що прогнозують букмекери

На думку букмекерів Parimatch фаворитами зустрічі є господарі поля. Перемогу київської команди оцінили коефіцієнтом 1,42. Те, що "Олександрія" завдасть поразки "Динамо" – 6,80. Нічия – 4,80.

Фахівці вважають, що матч завершиться на користь "Динамо" з різницею не більше, ніж в 1-2 голи, такий показник оцінили у 1,94. На те, що голи будуть забиті в обох таймах оцінили коефіцієнтом 1,58.

Перший гол у матчі заб'є "Динамо" оцінили у 1,38, а на те, що відзначиться першою "Олександрія" – 3,40.

Найбільш ймовірно матч закінчиться з рахунком 2:0 на користь київської команди, такий рахунок букмекери оцінили коефіцієнтом 7,10.

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