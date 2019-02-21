Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи

Через тиждень після гри у Греції, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Олімпіакоса" та НСК "Олімпійський". Шанси на прохід у наступний раунд більші у киян. Та легко не буде. Про все найцікавіше та найважливіше – в анонсі Спорт24.

Динамо – Олімпіакос. Головне

Що: матч-відповідь 1/16 фіналу Луги Європи

Де: НСК "Олімпійський", Київ

Коли: четвер, 21 лютого, 22:00

Трансляція: телеканал "Футбол 2", сайт відеосервісу Oll.tv, текстова трансляція – Спорт24

Читайте також: "Динамо" вже на 70% у 1/8 фіналу Ліги Європи: приємний для киян прогноз букмекерів

Попередній матч та перед грою

Перший матч між "Олімпіакос" та "Динамо" в Афінах так і не дав остаточної відповіді на те, хто має більше шансів пройти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Нічийний результат на користь киян. Але гра залишає бажати кращого. Та й врятувалося "Динамо" лише наприкінці матчу.

Читайте також: "Олімпіакос" та "Динамо" розписали результативну мирову: відео

Однак "Динамо" мало більше часу на підготовку до цього матчу. Кияни поки не грають у чемпіонаті, тому могли всю увагу приділити саме цій грі проти "Олімпіакоса".

Натомість греки зіграли черговий матч чемпіонату – на своєму полі впевнено обіграли АЕК (4:1), за який виступає українець Дмитро Чигринський. Підопічні Педру Мартінша усі свої чотири м'ячі забили вже в другій половині протистояння. Але й це може зіграти на користь "Олімпіакоса" – команда перебуває в ігровому тонусі, у той час як "Динамо" лише входить у гру після зимової перерви.

Втрати команд

"Динамо" у цьому матчі точно не допоможе Тамаш Кадар. Гравець і надалі відновлюється після травми.

Читайте також: "Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА

Не допоможе "Олімпіакосу" Лазарос Христодулопулос. Він травмувався у матчі проти АЕКа та пропустить залишок сезону

Слово тренерам

"Якщо порівнювати з минулим роком, то в нас інша команда, є більш атакуючі футболісти. Тому ми маємо агресивніше зіграти попереду та прагнути грати в більш атакуючий футбол", – заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

Читайте також: Суркіс розповів про фінанси "Динамо": найбільша зарплата не дотягує навіть до мільйона

"Чи плануємо ми якісь зміни у грі та тактиці? У нашої команди є певна філософія, ми розраховуємо на потужну атаку, на нападників, гру з чотирма потужними гравцями в атаці, які отримують постійну підтримку з флангів. Це спрацьовує. Але, можливо, будуть певні тактичні зміни у грі "Олімпіакоса". Ми спостерігали, що "Динамо" дуже чітко реагувало на будь-які наші спроби змінити стиль гри і відразу змінювало дуже швидко власну гру. Тому аналіз попередньої гри показав нам, що необхідно зробити певні тактичні зміни. І ви це побачите на полі. Ми дуже уважно будемо ставитися до тактики, яка буде на полі, і щоб вона була гнучкою. Можливо, ми будемо змінювати та відходити від тих сценаріїв, які були в першому матчі", – розповів головний тренер "Олімпіакоса" Педру Мартінш.

Прогноз на матч

Головне – щоб "Динамо" не намагалося "сушити" гру. Так, їх влаштовує і нічия 0:0, і це "Олімпіакосу" треба будь-що забивати. Але намагання втримати позитивний результат може закінчитися доволі плачевно. Це має розуміти як тренерський штаб "Динамо", так і гравці киян на полі. А не тримати у голові результати минулого року, коли в 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" спочатку на виїзді зіграло у нічию 1:1 з іншим грецьким клубом – АЕК, а після цього вдома 0:0.

Читайте також: На НСК "Олімпійський" впроваджують вхід по е-квитках з мобільного

Прогноз – "Динамо" мінімально переможе 1:0. Хоча може й бути підсумковий рахунок 1:1.