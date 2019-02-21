Динамо – Олімпіакос: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Динамо - Олімпіакос: де дивитися онлайн матч Ліги Європи
Динамо – Олімпіакос де дивитися

21 лютого в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з грецьким "Олімпіакосом". Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні "Олімпійський". В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Показ поєдинків Ліги Європи в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде транслюватися матч "Динамо" – "Олімпіакос". Початок трансляції – о 21:50. Окрім того, о 21:15 на телеканалі "Футбол 2" стартує програма "Шлях до Баку", в якій запрошені гості дадуть прогноз на матч.

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Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Олімпіакос" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Олімпіакос" проведе Спорт24. Вона розпочнеться незадовго до початку матчу.

Матч Ліги Європи "Динамо" – "Олімпіакос" відбудеться у четвер, 21 лютого. Початок зустрічі – о 22:00. Переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 Канал
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