Динамо – Олімпіакос: онлайн матчу Ліги Європи
Київське "Динамо" в матчі-відповіді Ліги Європи приймає грецький "Олімпіакос". Онлайн матчу – на сайті Спорт24.
"Динамо" у першому матчі на виїзді зіграло у нічию з "Олімпіакосом" 2:2. Тож грекам у цьому матчі треба забивати, щоб мати шанси на прохід.
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Джерело: 24 Канал
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