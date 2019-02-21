Динамо – Олімпіакос: онлайн матчу Ліги Європи

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Динамо - Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 2018/2019

Київське "Динамо" в матчі-відповіді Ліги Європи приймає грецький "Олімпіакос". Онлайн матчу – на сайті Спорт24.

"Динамо" у першому матчі на виїзді зіграло у нічию з "Олімпіакосом" 2:2. Тож грекам у цьому матчі треба забивати, щоб мати шанси на прохід. 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 Канал
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