Соль вивів "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європа вдома приймало грецький "Олімпіакос". Кияни зуміли здобути мінімальну перемогу та пройти у наступний раунд.

Динамо – Олімпіакос 1:0

Голи: Соль, 32

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Перша половина матчу минула в безкомпромісній боротьбі. На двох команди 15 разів порушили правила за 45 хвилин. Через фізичну боротьбу вболівальники практично не побачили гольових моментів.

На 32 хвилині після затяжної атаки киян Віталій Миколенко прострілив на Франа Соля. Іспанець в один дотик переправив м'яч у сітку воріт греків і вивів "Динамо" вперед у протистоянні.

Після голу команди не відступили від своїх планів на гру. Греки безуспішно продовжили шукати щастя в атаці, а кияни вичікували, щоб провести контратаку. У компенсований час Соль мав шанс оформити дубль. Іспанець у штрафному "Олімпіакоса" майстерно приборкав м'яч, але не зумів переграти голкіпера гостей Жозе Са. Відтак перша половина гри завершилася з рахунком 1:0.

По перерві греки помітно активізувалися. Зокрема, на 51 хвилині Масурас, який вийшов на заміну, пробивав головою після точного навісу. Хавбек дивом не зміг поцілити в незахищений кут воріт "Динамо". Кияни ж відповіли ударом Миколенка після відмінної передчі Шапаренка. Однак оборонець киян не влучив з чудової позиції.

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На 60 хвилині капітан греків Фортуніс протиснув оборонців господарів і потужно пробив по воротах "Динамо". М'яч після рикошету забрав до рук Денис Бойко. Згодом все той же Масурас отримав м'яч за межами штрафного і завдав удару у дев'ятку. Та й тут Бойко зробив фантастичний сейв.

На 74 хвилині Бойко здійснив неймовірний сейв після неприємного удару Хассана. Нападник греків з декількох метрів пробив по воротах "Динамо", проте Бойко дивом склався й парирував удар. Після цього "Динамо" ринуло в контратаку, однак Вербич перетягнув м'яч і змарнував нагоду збільшити перевагу киян.

Наприкінці зустрічі Бойко здійснив ще один фантастичний сейв. "Олімпіакос" пошив у дурні захист киян, внаслідок чого Хассан вийшов віч-на-віч з голкіпером українців. Та Денис цього вечора схоже спіймав кураж і вкотре врятував партнерів. У компенсований час з меж штрафного бив Нахто, але Бойко легко приборкав м'яч.

Такич чином 1:0 на користь "Динамо". Свого суперника по 1/8 фіналу "біло-сині" дізнаються вже у п'ятницю.

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