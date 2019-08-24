Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Київське "Динамо" у суботу, 24 серпня, приймає донецький "Олімпік". Початок зустрічі о 19:30. Онлайн-трансляція матчу на сайті Спорт24.

Обидві команди підходять до очного протистояння після змін на тренерському містку. "Динамо" попрощалося з Олександром Хацкевичем, який очолював команду протягом останніх двох сезонів та під керівництвом якого "біло-сині" виграли два Суперкубки України. Керівництво "Олімпік", у свою чергу, після серії поразок на старті сезону вирішило звільнити бразильця Жуліо Сезара, який лише влітку прийняв команду.

До слова: Динамо – Олімпік: що прогнозують букмекери на матч команд з новими тренерами

На організаційній нараді було визначено, у формі яких кольорів зіграють суперники. "Динамо" буде одягнене в синій комплект (воротар – у фіолетовому), "Олімпік" – у білий (воротар – у помаранчевому).

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олімпік