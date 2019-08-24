"Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох: відео

У матчі між "Динамо" та "Олімпіком" у суботу, 24 серпня, було зафіксовано неочікуваний результат. Аутсайдер УПЛ "Олімпік", який програв попередні чотири матчі у чемпіонаті, зумів зіграти внічию з київським "Динамо". При цьому господарям довелося відігруватися.

Динамо – Олімпік 1:1

Голи: Циганков, 62 – Політило, 52

Вилучення: Вербіч, 85 – Гришко, 69

Це був перший матч для нових-старих тренерів "Динамо" та "Олімпіка". "Динамо" попрощалося з Олександром Хацкевичем, який очолював команду протягом останніх двох сезонів та під керівництвом якого "біло-сині" виграли два Суперкубки України. Його місце зайняв Олексій Михайличенко, який тренував вже "Динамо" 15 років тому.

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Натомість "Олімпік" знову очолив Ігор Климовський. правда з приставкою "в.о.". Він тренував донецьку команду минулого сезону, після чого був відправлений у відставку через те, що не має необхідної ліцензії. Однак Жуліо Сезар, який його замінив, з командою зазнав чотири поразки поспіль. Тож покинув "Олімпік". І команду знову прийняв Климовський.

"Олімпік" мав проблеми перед цим матчем. До гри готувалося лише 14 футболістів. Все через травми та дискваліфікації. Не обійшлося без вилучення у складі "Олімпіка" і у цьому матчі. Але це буде згодом.

Натомість у "Динамо" в стартовому складі вийшов Кадірі. Це його перший матч у старті за "Динамо" в офіційному матчі.

Загалом перший тайм пройшов без особливо небезпечних моментів. Можна лише згадати випадок, коли воротар "Олімпіка" Альїмі мало не пропустив, необачно прийнявши м'яч після скидки партнера. Той проскочив йому під ногою та котився у ворота, але голкіпер встиг виправити свою помилку.

Загалом "Динамо" ніяк не могло пройти насичений захист гостей. Родрігес міг виходити сам на сам на ворота "Олімпіка", але був відтіснений корпусом, і до м'яча не встиг. Вербіч пробивав зі штрафного – вище воріт.

Але саме зі штрафного прийшов один з найбільш небезпечних моментів першого тайму – Циганков виконав подачу, та Бурда не зумів дотягнутися до м'яча, щоб відправити його у ворота.

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Незадовго після початку другого тайму "Олімпік" неочікувано відкрив рахунок у матчі. "Динамо" намагалося винести м'яч, але гості перехопили м'яч. Швидке переведення його через центр на лівий фланг, і Політило пробив в дотик у дальній кут воріт. Бойко з цим ударом не справився.

Відео голу Політила

"Динамо" довго приходило до тями. Але зрівняти рахунок зуміло. Циганков отримав пас від Шепелєва та вирішив пробити здалеку. Потужний удар під дальню штангу, голкіпер не зумів дотягнутися до м'яча і рахунок став рівним.

Відео голу Циганкова

А після цього "Олімпік" залишився у меншості. Пряму червону карту отримав Гришко. Центральний захисник пішов у небезпечний підкат проти Вербіча прямою ногою.

На 84-й хвилині між гравцями на полі сталася сутичка. Вербіча збив Драман. Фол був доволі небезпечний та болючий для гравця "Динамо". Але він вирішив відмахнувся ногами у суперника. У цей час набігли інші гравці. Арбітр матчу Віталій Романов нагородив їх жовтими картками, а Вербіча – прямою червоною.

Наприкінці матчу Де Пена міг забити, пробивши під перекладину. Альїмі дещо невдало відбив, і м'яч летів на дальній кут воріт, де Циганков вже готовий був забивати. Але Пасіч вибив м'яч на кутовий.

Арбітр додав п'ять хвилин, але команди зіграли всі сім. Та забити більше голів не вдалося. У підсумку – нічия 1:1.

Тож "Олімпік" здобуває перше очко у чемпіонаті. Але й надалі останній. "Динамо" ж втратило можливість наблизитися до "Шахтаря".