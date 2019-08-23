Динамо – Олімпік: що прогнозують букмекери на матч команд з новими тренерами

У суботу, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє проти донецького "Олімпіка". Обидві команди до цього матчу підходять з новими тренерами. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич був звільнений з "Динамо" через те, що не зумів вивести киян у груповий етап ліги чемпіонів. Його замінив Олексій Михайличенко.

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Натомість Жуліо Сезар був звільнений після чотирьох поспіль поразок в УПЛ. На його місце прийшов Ігор Климовський, який вже очолював "Олімпік" минулого сезону. Та перед матчем з "Динамо" наставник "Олімпіка" зіштовхнувся з проблемою – браком виконавців. У "Олімпіка" на матч проти "Динамо" є лише 14 гравців.

Загалом "Динамо" є фаворитом цього матчу. Шанси "Олімпіка" є доволі незначні

Прогноз Favorit

У них перемога "Динамо" оцінена коефіцієнтом 1,09. На перемогу їх суперника – аж 23,00. Нічия у матчі – 11,00. На те, що "Динамо" не програє цей матч, ставки не приймаються.

Щодо кількості голів, то на ставку "тотал матчу більше 3,0" коефіцієнт 1,69. На "тотал матчу менше 3,0" – 2,18. При цьому "індивідуальний тотал Динамо більше 2,5" – 1,71. Натомість "індивідуальний тотал Олімпік більше 0,5" – 2,28.

Прогноз Marathon bet

Тут теж на "Динамо" не надто високий коефіцієнт – 1,154. Але на перемогу "Олімпіка" лише 16,00. Нічия – 7,70.

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Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3,5" отримав 2,13, а "тотал матчу менше 3,5" – 1,74.

Прогноз Parimatch

Вони дають на перемогу "Динамо" коефіцієнт 1,12. Перемога "Олімпіка" має показник 21,00. Нічия – 8,80.

Матч "Динамо" – "Олімпік" відбудеться у суботу, 24 серпня, у Києві на НСК "Олімпійський". Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.