"Динамо" отримало пропозицію в майже 3 мільйони євро за трансфер нападника

"Олімпія" Асунсьйон направила керівництву "Динамо" пропозицію про викуп контракту парагвайського хавбека Дерліса Гонсалеса.

Клуб зі столиці Парагваю пропонує киянам близько 2,7 мільйонів євро за футболіста, який в даний момент на правах оренди грає в бразильському "Сантосі", повідомляє Besoccer.com.

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В цілому за "Динамо" 25-річний вінгер провів 85 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами і 15 асистами.

До слова, раніше "Олімпія" намагалася взяти Дерліса в оренду, але "Динамо" наполягло на повноцінному трансфері.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов у "Динамо" влітку 2015 зі швейцарського "Базеля" за 9,4 млн євро. У 2018 кияни віддали парагвайця в оренду бразильському "Сантосу". В минулому чемпіонаті Бразилії він забив 1 гол у 16 матчах.