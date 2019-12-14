"Динамо" отримало пропозицію в майже 3 мільйони євро за трансфер нападника

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Дерліс Гонсалес / ФК "Сантос"

"Олімпія" Асунсьйон направила керівництву "Динамо" пропозицію про викуп контракту парагвайського хавбека Дерліса Гонсалеса.

Клуб зі столиці Парагваю пропонує киянам близько 2,7 мільйонів євро за футболіста, який в даний момент на правах оренди грає в бразильському "Сантосі", повідомляє Besoccer.com.

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В цілому за "Динамо" 25-річний вінгер провів 85 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами і 15 асистами.

До слова, раніше "Олімпія" намагалася взяти Дерліса в оренду, але "Динамо" наполягло на повноцінному трансфері.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов у "Динамо" влітку 2015 зі швейцарського "Базеля" за 9,4 млн євро. У 2018 кияни віддали парагвайця в оренду бразильському "Сантосу". В минулому чемпіонаті Бразилії він забив 1 гол у 16 матчах.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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