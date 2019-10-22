"Динамо" отримає 30% від трансферу Яремчука з бельгійського "Гента", – Циганик

Київське "Динамо" зацікавлено в тому, щоб нападник збірної України Роман Яремчук добре проявив себе у бельгійському "Генті". І згодом перейшов в інший клуб.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, під час трансферу Яремчука з "Динамо" в "Гент" в контракті прописали умову, що київський клуб отримає 30% від суми наступного трансферу гравця. Про це він заявив у програмі "Циганик Live".

До слова: Гол українця Яремчука допоміг бельгійському "Генту" перемогти у чемпіонаті: відео

Варто відзначити, що Яремчук перебрався до бельгійського "Гента" за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз сайт Transferrmarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро. При цьому що ще на початку літа 2019 року він "коштував" лише 3,8 мільйона євро. Влітку нападником цікавилися ряд клубів з Туреччини та Англії. Однак "Гент" відмовився його продавати.

Нагадаємо, що саме Яремчук забив за збірну України у ворота Португалії у матчі 14 жовтня на НСК "Олімпійський". У цьому матчі збірна України перемогла та здобула право виступити на Євро-2020. За умови успішного виступу на Чемпіонаті Європи, ціна на Яремчука влітку 2020 року може сягнути за межу 15-20 мільйонів євро. У такому разі "Динамо" отримає від його трансферу в інший клуб від 4,5 мільйонів євро.