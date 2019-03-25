"Динамо" переглядає футболіста з Бразилії

Київське "Динамо" переглядає потенційного новачка з Бразилії – центрального оборонця Марсело.

Бразилець вийшов на поле у футболці киян під 11-м номером у товариському матчі проти "Полісся".

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Футболіст навіть забив гол, добивши м'яч у сітку воріт після подачі кутового. А відразу після перерви його замінив Роман Бодня.

Про потенційного новачка "Динамо" відомо лише те, що він грає на позиції центрального захисника, інформує dynamomania.



Фото: dynamomania.com

Офіційний сайт киян в протоколі матчу зазначив, що бразилець перебуває на перегляді в "Динамо" U-19.

Зазначимо, що "Динамо" та "Полісся" зіграли в результативну нічию.

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