"Динамо" перезняло командне фото з Михайличенком: поза кадром двоє футболістів

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

Київське "Динамо", з огляду на факт зміни наставника Олександра Хацкевича на Олексія Михайличенка, вирішило перезняти загальнокомандне фото на сезон 2019/20.

На новій фотографії присутній Суперкубок України-2019 на передньому плані, а головною дійовою особою став Олексій Михайличенко і його тренерський штаб.

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Цікаво, що на світлині відсутній Денис Попов – чемпіон світу U-20, який у сезоні 2019/20 лише одного разу потрапив у заявку першої команди "Динамо".

Також немає Міккела Дуелунда, який, імовірно, вирушив на операцію, через яку пропустить більше місяця.

Примітно, що на оригінальному командному фото гравці "Динамо" були одягнені в білу форму, тоді як на повторній фотосесії футболісти вже були одягнені в синій комплект.

Спорт 24 писав, що захисник "Динамо" Карлос Самбрано не входить в плани головного тренера киян Олексія Михайличенко.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Олексій Михайличенко
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