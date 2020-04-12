"Динамо" першим серед клубів УПЛ виходить з карантину

З понеділка, 13 квітня, київське "Динамо" виходить з карантину, який введений в Україні через пандемію коронавірусу.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Ігор Циганик.

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"Футболісти працюватимуть групами під наглядом тренерів, фізіотерапевтів та лікарів на полях бази у Конча-Заспі та стадіоні "Динамо", – написав він.

Динамо виходить з карантину! З понеділка футболісти працюватимуть групами під наглядом тренерів, фізіотерапевтів та лікарів на полях бази у Конча-Заспі та стадіоні Динамо! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) April 12, 2020

"Динамо" стане першою командою в УПЛ, що поновить тренувальний процес після введення карантину через розповсюдження коронавірусу. В інших клубах гравці підтримують форму завдяки індивідуальній роботі.

Українська асоціація футболу призупинила всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий заявляв про ймовірне відновлення сезону в середині травня.

На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці в чемпіонаті України. У киян рівна кількість очок із "Зорею", але команда Віктора Скрипника має перевагу в особистих зустрічах.

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