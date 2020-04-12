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"Динамо" першим серед клубів УПЛ виходить з карантину

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"Динамо" виходить з карантину / ТСН

З понеділка, 13 квітня, київське "Динамо" виходить з карантину, який введений в Україні через пандемію коронавірусу.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Ігор Циганик.

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"Футболісти працюватимуть групами під наглядом тренерів, фізіотерапевтів та лікарів на полях бази у Конча-Заспі та стадіоні "Динамо", – написав він.

"Динамо" стане першою командою в УПЛ, що поновить тренувальний процес після введення карантину через розповсюдження коронавірусу. В інших клубах гравці підтримують форму завдяки індивідуальній роботі.

  • Українська асоціація футболу призупинила всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
  • Виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий заявляв про ймовірне відновлення сезону в середині травня.
  • На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці в чемпіонаті України. У киян рівна кількість очок із "Зорею", але команда Віктора Скрипника має перевагу в особистих зустрічах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Динамо Футбол Новини Спорту Спорт
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