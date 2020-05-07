"Динамо" влаштувало "підпал" трави на стадіоні Лобановського, щоб нагадати про серйозну проблему

Київське "Динамо" влаштувало віртуальний "підпал" газону на домашньому стадіоні в якості акції, яка має нагадати людям про проблеми лісових пожеж в Україні.

Київський гранд в Facebook повідомив, що має намір випалити траву на своєму домашньому полі, а також закликав зробити це на НСК "Олімпійський" і "Арені-Львів".

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ФК "Динамо" Київ прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми слідуємо старою доброю традицією палити сухостій, покладаємо на цей процес великі надії і рекомендуємо зробити те ж на стадіонах "Олімпійський" і "Арена-Львів".

"Правда ж маячня? Ми теж так думаємо. Таким чином, ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 000 пожеж в екосистемах", – йдеться в заяві "Динамо".

Клуб також додав версію "спаленого" газону на "Арені-Львів" і закликав українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів і відмовитися від спалювання сухої трави, щоб уникнути катастрофи в майбутньому. Фотографії були оброблені в редакторі.

З початку року пожежі знищили в Україні понад 17 тисяч гектарів лісової місцевості. Верховна Рада прийняла законопроєкт, посиливши штрафи за багаття в лісах України.

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