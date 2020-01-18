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"Динамо" підписало бразильського півзахисника, що виступав за "Шахтар"

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"Динамо" підписало нового гравця / Динамомания

Київське "Динамо" поповнило свій склад юним півзахисником Жозе Мартіном. Кар'єру футболіста він розпочинав у донецькому "Шахтарі"

Інформацію про перехід 16-літнього гравця опублікував журналіст Андрій Шахов. За його словами, Мартін Алмейда (на сайті Української асоціації футболу він названий як Жозе Мартін) наступні пів року проведе в академії зі складом U-17. Однак найближчим часом відправиться на турецькі збори з молодіжними складами киян.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Жозе Мартін (його матір українка, а тато – бразилець) в дитячо-юнацькому футболі виступав за команду "Шахтаря". Після цього був "Арсенал-Київ". З сезону 2017/18 виступав за "УФК Дніпро". В чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги зіграв у 64-ох матчах, забивши 8 голів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Динамо Шахтар
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