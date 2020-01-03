"Динамо" підписало контракт з колишнім гравцем російського "Тамбова"

Ряди київського "Динамо" поповнив нігерійський півзахисник Олабіран Муйїву, також відомий як Беніто. Попереднім клубом гравця був російський "Тамбов".

Інформацію про перехід футболіста до "Динамо" опублікувало видання Sport24. Згодом воно ж опублікувало коментар агента гравця Дмитра Селюка, який підтвердив, що Беніто підписав угоду з "Динамо" терміном на 3,5 роки.

На офіційному сайті київського клубу інформації про це поки немає.

До слова: "Динамо" віддало в оренду гравця, який цього сезону не зіграв жодного матчу

Щодо Беніто, то йому 21 рік. Грає на позиції лівого вінгера. Хоча може вийти на позиції правого вінгера чи центрального нападника. Попереднім його клубом був російський "Тамбов". Він автор першого голу клубу в Російській прем'єр-лізі. Однак за 35 матчів за клуб він відзначився лише тричі. У грудні 2019 року покинув команду як вільний агент.



Беніто в матчі за "Тамбов" (фото: ФК "Тамбов")

Загалом гравець за свою кар'єру виступав лише у клубах зі східної Європи – розпочинав у 2017 році в молдавському "Саксані". Згодом перейшов до узбецького "Локомотива", а після цього – в білоруський "Дніпро". Вже звідти гравець перейшов до "Тамбова". Тож київське "Динамо" стане п'ятим професійним клубом в його кар'єрі.

Варто відзначити, що гравець влітку 2019 року зіграв за збірну Нігерії U-23 у Кубку африканських націй.