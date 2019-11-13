"Динамо" підсилить склад перспективним нападником, який грає в іншому клубі УПЛ

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Богдан Лєднєв
Богдан Лєднєв / Footboom

Футболіст "Зорі" Богдан Лєднєв повернеться в київське "Динамо" в найближчому майбутньому.

Лєднєв в нинішньому сезоні є лідером "Зорі", однак контракт гравця належить "Динамо". Журналіст Ігор Циганик впевнений, що до гравця прикуто багато уваги.

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Лєднєвим багато хто цікавиться. Це талановитий гравець, і ним постійно цікавилися, коли він ще в Академії "Дніпра" був, він їздив в "Малагу". Але у нього контракт з "Динамо", і якщо його зараз продадуть, то може повторитися історія Яремчука. Будуть тоді до клубу питання.

Думаю, "Динамо" спробує взимку або вже влітку повернути Лєднєва в свою команду. А потім вже продати Лєднєва з "Динамо" буде вигідніше", – вважає Циганик.

До слова, Богдан Лєднєв наразі посідає другу сходинку списку бомбардирів УПЛ – в активі хавбека "Зорі" 8 голів і 3 результативні передачі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Зоря
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