"Динамо" планує підписати суперника збірної України у відборі на Євро-2020

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Жерсон Родрігес може перейти в "Динамо"
Жерсон Родрігес може перейти в "Динамо" / Фото з відкритих джерел

Київське "Динамо" може підписати нападника японської "Джубіло Івате" і збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

Про перехід 24-річного форварда може бути оголошено наступного тижня, повідомляє Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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На наступному тижні має бути оголошено про придбання нового нападника "Динамо". Є кілька пріоритетних варіантів, номер 1 серед них – Жерсон Родрігес. Той самий хлопець з Люксембургу з подвійним громадянством. Місяць тому була інформація, що його не хочуть продавати, але сам гравець хоче перейти в Динамо.

Він може закрити чотири позиції: лівого і правого вінгера, центрального нападника і "десятки". Вік хороший – 24 роки,
– сказав ведучий Михайло Співаковський.

За збірну Люксембургу форвард відіграв 16 матчів, а також двічі протистояв Україні у відборі до ЧЄ-2020. У складі "Джубіло Івате" в нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів 18 матчів, забивши 7 м'ячів.

"Динамо цього" літа вже підписав двох новачків: півзахисників Олександра Караваєва і Абдула Кадірі.

Раніше Спорт 24 писав, що інший захисник збірної Люксембургу Марвін Мартінс продовжить кар'єру в "Карпатах".

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Євро-2020
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