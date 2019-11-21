"Динамо" покарали грою без глядачів та грошовим штрафом через скандал на матчі з "Шахтарем"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання київському "Динамо" через скандал на грі з "Шахтарем" 10 листопада. На гостьовому секторі стадіону ОСК "Металіст" простежувалися прояви расизму (імітація мавпячого ухання).

УАФ на своєму офіційному сайті повідомляє, що "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів. Ще один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020.

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Окрім того, київський клуб зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень.

Наступні два домашні матчі "Динамо" зіграє проти "Маріуполя" та "Зорі".

Що сталося на матчі Шахтар – Динамо: хронологія подій