"Динамо" покарали грою без глядачів та грошовим штрафом через скандал на матчі з "Шахтарем"

364 Читать новость на русском
Вболівальники "Динамо" / 24 канал

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання київському "Динамо" через скандал на грі з "Шахтарем" 10 листопада. На гостьовому секторі стадіону ОСК "Металіст" простежувалися прояви расизму (імітація мавпячого ухання).

УАФ на своєму офіційному сайті повідомляє, що "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів. Ще один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020.

Читайте також: Тайсон отримав покарання за нецензурний жест на матчі "Шахтар" – "Динамо"

Окрім того, київський клуб зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень.

Наступні два домашні матчі "Динамо" зіграє проти "Маріуполя" та "Зорі".

Що сталося на матчі Шахтар – Динамо: хронологія подій

Як кинути курити раз і назавжди: нестандартні способи
сьогодні
16267
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Роналду таємно одружився на Джорджині Родрігес в Марокко, – ЗМІ
20 листопада 21:44 Роналду таємно одружився на Джорджині Родрігес в Марокко, – ЗМІ
Юрій Семенюк 1561
Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
19 листопада 23:55 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
Ігор Саджениця 1208
Нідерландські футболісти зробили красиву акцію проти расизму під час матчу: відео
20 листопада 19:34 Нідерландські футболісти зробили красиву акцію проти расизму під час матчу: відео
Вісент Луїс 714
Як Україна грала з Нідерландами та з іншими потенційними суперниками на Євро-2020
20 листопада 14:28 Як Україна грала з Нідерландами та з іншими потенційними суперниками на Євро-2020
1242
Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
18 листопада 11:03 Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
Наталя Сколоздра 552
Новини
Більше новин
Залиште відгук