"Динамо" покарали грою без глядачів та грошовим штрафом через скандал на матчі з "Шахтарем"
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання київському "Динамо" через скандал на грі з "Шахтарем" 10 листопада. На гостьовому секторі стадіону ОСК "Металіст" простежувалися прояви расизму (імітація мавпячого ухання).
УАФ на своєму офіційному сайті повідомляє, що "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів. Ще один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020.
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Окрім того, київський клуб зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень.
Наступні два домашні матчі "Динамо" зіграє проти "Маріуполя" та "Зорі".
Що сталося на матчі Шахтар – Динамо: хронологія подій
- У неділю, 10 листопада, відбувся матч між "Шахтарем" та "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, показавши непристойний жест в бік вболівальників та вибивши м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньйо.
- Після матчу обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм. Свою позицію висловив і сам Тайсон.
- Гравця підтримали чимало футболістів, а українська ведуча Яніна Соколова засудила расизм зі сторони вболівальників.
- "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Згодом було опубліковано ще одне відео з расистськими вигуками з трибун.
- Фанати "Динамо" пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".
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