"Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності

Київське "Динамо" не найкраще розпочало сезон 2019/20. Команда після шести зіграних матчів у чемпіонаті йде всередині турнірної таблиці.

Це найгірший старт "Динамо" в чемпіонатах України за часів Незалежності. Варто відзначити, що "Динамо" зіграло шість матчів, у той час як решта команд – сім. Це пов'язано з тим, що клуб переніс виїзний матч проти "Маріуполя" через участь обох команд у єврокубках. Гра між ними відбудеться 25 вересня.

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Щодо "Динамо", то воно після шести зіграних матчів має лише 8 очок – дві перемоги, дві нічиї та дві поразки. При цьому перемоги в чемпіонаті були здобуті ще у перших двох турах. Це найгірший старт киян у чемпіонаті. У сезоні 2007/08 в них було 9 очок після шести матчів – дві перемоги, три нічиї та поразка. У сезонах 1992/93 та 2013/14 "Динамо" набирало 10 очок – три перемоги, нічия та дві поразки.

Варто відзначити, що "Динамо" встановлює новий особистий антирекорд, пропускаючи в рідних стінах 7 матчів поспіль. А ще одне клубне "досягнення" кияни повторюють – не виграють на власному полі у третьому матчі поспіль – нічия та дві поразки. При цьому "Динамо" не виграє загалом шість матчів поспіль у всіх турнірах.

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Відставання "Динамо" від першого "Шахтаря" після сьомого туру УПЛ складає 13 очок. У команди ще гра в запасі проти "Маріуполя". Навіть у випадку перемоги, кияни ділитимуть четверте-п'яте місце із "Зорею".