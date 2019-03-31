"Динамо" покидає черговий новачок Краснікова

260 Читать новость на русском
Вітор Буено
Вітор Буено / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст "Динамо" Вітор Буено, який тільки влітку 2018-го перейшов у київський клуб за ініціативи менеджера Євгена Краснікова, вже зараз може повернутися виступати на Батьківщину.

Права на півзахисника досі належать "Сантосу", куди "Динамо" віддало в оренду парагвайця Дерліса Гонсалеса.

Далі без Морозюка: Не повернуся в Україну: футболіст "Динамо" зробив гучну заяву

У своєму Instagram Вітор Буено, який у цьому сезоні тільки тричі з'являвся на полі, опублікував фото, де він в аеропорту Києва. Водночас на сайті "Динамо" немає інформації щодо Буено. Гравець не травмований і мав би готуватися до наступного туру чемпіонату України проти "Зорі".

Журналіст видання Globo Лукас Мусілетті інформує, що Буено вилетів до Бразилії з метою повернення у свій колишній клуб. Він також заявив, що в разі невдачі в переговорах із "Сантосом" Буено спробує піти в оренду в інший бразильський клуб.

За інформацією журналіста, гравець не хоче залишатися в "Динамо" і спробує здійснити будь-який перехід до закриття трансферного вікна в Бразилії, яке відбудеться у вівторок, 2 квітня. Хоча раніше була інформація, що Буено відмовився повернутися у "Сантос" через низьку зарплату.

Та Буено не єдиний гравець, якого кияни можуть відпустити найближчим часом. За інформацією ЗМІ, бразильський легіонер "Динамо" Че Че 30 березня підписав контракт на чотири роки з бразильським клубом "Сан-Паулу".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Екзит-пол на президентських виборах: коли будуть перші результати
сьогодні
5682
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео
сьогодні 13:54 Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео
125
Гонщики Формули-1 спровокували курйозну аварію: відео
сьогодні 12:00 Гонщики Формули-1 спровокували курйозну аварію: відео
361
Гвоздик – Нгумбу: відео бою
сьогодні 07:37 Гвоздик – Нгумбу: відео бою
3850
Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
30 березня 20:24 Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
3055
Івано-франківський "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу
30 березня 17:50 Івано-франківський "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу
374
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук