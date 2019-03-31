"Динамо" покидає черговий новачок Краснікова

Футболіст "Динамо" Вітор Буено, який тільки влітку 2018-го перейшов у київський клуб за ініціативи менеджера Євгена Краснікова, вже зараз може повернутися виступати на Батьківщину.

Права на півзахисника досі належать "Сантосу", куди "Динамо" віддало в оренду парагвайця Дерліса Гонсалеса.

Далі без Морозюка: Не повернуся в Україну: футболіст "Динамо" зробив гучну заяву

У своєму Instagram Вітор Буено, який у цьому сезоні тільки тричі з'являвся на полі, опублікував фото, де він в аеропорту Києва. Водночас на сайті "Динамо" немає інформації щодо Буено. Гравець не травмований і мав би готуватися до наступного туру чемпіонату України проти "Зорі".

Журналіст видання Globo Лукас Мусілетті інформує, що Буено вилетів до Бразилії з метою повернення у свій колишній клуб. Він також заявив, що в разі невдачі в переговорах із "Сантосом" Буено спробує піти в оренду в інший бразильський клуб.

Pausa na folga para um material importante. As duas versões no link #GazetaPeixe https://t.co/RzAkVqM40w — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 30 марта 2019 г.

За інформацією журналіста, гравець не хоче залишатися в "Динамо" і спробує здійснити будь-який перехід до закриття трансферного вікна в Бразилії, яке відбудеться у вівторок, 2 квітня. Хоча раніше була інформація, що Буено відмовився повернутися у "Сантос" через низьку зарплату.

Та Буено не єдиний гравець, якого кияни можуть відпустити найближчим часом. За інформацією ЗМІ, бразильський легіонер "Динамо" Че Че 30 березня підписав контракт на чотири роки з бразильським клубом "Сан-Паулу".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram