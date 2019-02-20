"Динамо" полює на 22-річного захисника "Легії"

Київське "Динамо" готове підписати центрального захисника варшавської "Легії" Матеуша Ветеску.

Кияни вже зробили польському клубу пропозицію по трансферу, повідомляє портал Przegląd Sportowy.

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Незважаючи на те, що Ветеска пропустив перші два матчі "Легії" в 2019 році очікується його поява в складі на поєдинок проти "Леха". Після цієї зустрічі керівництво "Динамо" має прийняти остаточне рішення.

За даними Transfermarkt вартість 22-річного поляка становить 1,5 мільйона євро. Крім позиції центрального захисника він також грає на правому фланзі захисту і в опорній зоні. Його діючий контракт з "Легією" розрахований до 2023 року.

До слова, трансферне вікно в Польщі і Україні закривається 1 березня.

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