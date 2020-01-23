"Динамо" поступилося з рахунком 13:0, "Білий Барс" сенсаційно переміг "Донбас": відео

В центральному матчі 30-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) "Донбас" поступився на власному майданчику "Білому Барсу" 3:7. В іншому матчі "Кременчук" вдома розгромив "Динамо" 13:0.

Донбас – Білий Барс 3:7 (0:4, 1:1, 2:2)

Гості почали з швидкого голу на 22-й секунді матчу, а потім змусили господарів ще трьома шайбами ​​змінити воротаря з досвідченого Горячевських на 19-річного Качулу. Після 0:4 в першому періоді "Донбас" розпочав ще більше грати в зоні суперника, але реалізувати свої моменти не виходило, а видалення і позиційні помилки в цей вечір підопічні Костянтина Буценка реалізовували майже зі стовідсотковим показником.

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Донецька команда закинула три шайби, але жодного разу не робила це поспіль, обов'язково пропускаючи після кожного свого гола. Дублі в складі "барсів" на свої рахунки записали Бабинець і Панченко, а Благой оформив хет-трик.

Вперше у сезоні "Білий Барс" виграв у представника топ-3 в основний час, ще й на виїзді. Раніше команда Сергія Вітера програвала в Білій Церкві в овертаймі (2:3 ОТ). Примітно, що ця перемога "барсів" трапилася відразу ж після такої ж несподіваної домашньої поразки від "Крижаних Вовків" (1:2).

Донбас – Білий Барс відеоогляд матчу

Кременчук – Динамо 13:0 (4:0, 3:0, 6:0)

Матч господарі майданчика почали дуже впевнено, відразу нав'язавши харків'янам свою гру, не дозволяючи їм виходити навіть в рідкісні атаки на ворота В'ячеслава Новицького. Ще до екватора періоду це дало свої плоди – спочатку Владислава Вязового прошив Владислав Грицьких, а через 10 хвилин другу шайбу закинув Іван Савченко.

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Далі динамівці трохи вирівняли свою гру, і, здавалося, що на першу перерву команди підуть з мінімальним розривом. Однак, за дві хвилини до першої сирени Микола Кисельов і той же Іван Савченко довели рахунок до 4:0 на табло і заволоділи комфортною перевагою для своєї команди.

Другий період повністю повторив події першого – "містяни" багато атакували, а "Динамо" було змушене оборонятися. Таким чином по ходу другої двадцятихвилинки ще дві шайби закинув Іван Савченко, а також голом відзначився Микола Кисельов, зробивши рахунок 7:0 і знявши питання про переможця матчу.

У заключному відрізку зустрічі господарі тільки підтвердили статус лідера чемпіонату, відправивши у ворота харків'ян ще 6 шайб.

Кременчук – Динамо відеоогляд матчу