"Динамо" потрапило у групу Ліги Європи і жеребкуватиметься з першого кошика: ймовірні суперники

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"Динамо" зіграє у Лізі Європи
"Динамо" зіграє у Лізі Європи / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" тертий рік поспіль не зуміло пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів. Тож кияни знову зіграють у груповому етапі Ліги Європи.

Після вильоту з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, "Динамо" напряму потрапило у груповий етап Ліги Європи. При цьому завдяки своєму доволі високому рейтингу, клуб жеребкуватиметься з першого кошика.

Варто побачити, як "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" та вилетіло з Ліги чемпіонів

З ким зіграє "Динамо" – стане відомо під час жеребкування групового етапу, яке заплановано на 30 серпня. Тоді будуть визначені усі учасники Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Поки що точно у групі ЛЄ зіграють іспанські "Хетафе" та "Севілья", англійські "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед", італійські "Лаціо" та "Рома", німецькі "Боруссія" (Менхенгладбах) та "Вольфсбург", французькі "Ренн" та "Сент-Етьєн", португальський "Спортинг", бельгійський "Стандард", турецький "Бешикташ", австрійський "Вольфсберг" та швейцарський "Лугано".

Також на груповому етапі зіграє і російський ЦСКА, але українські та російські клуби розводять.

Ще одним учасником групового етапу Ліги Європи є українська "Олександрія". Та команди з однієї країни не можуть зіграти в одній групі.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Динамо Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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