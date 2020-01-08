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"Динамо" потрапило в топ-5 найкращих команд Ліги Європи за останнє десятиліття

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Київське "Динамо" / Фото з відкритих джерел

Відомий статистичний портал Transfermarkt підрахував сумарну кількість очок команд, зароблених в Лізі Європи за останні 10 років.

Найкращою командою Ліги Європи за набраними очками за останні 10 років є іспанська "Севілья". Вона 5 разів вигравала турнір. У команди 136 очок за 67 матчів.

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Знайшлося в топ-20 місце і в двом командам з України. Київське "Динамо" розташувалося на 5-му рядку, а "Дніпро" на 16-му місці.


Топ-20 команд Ліги Європи за десятиліття

Спорт 24 писав, що у сезоні 2019/20 донецький "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, але продовжить виступи у Лізі Європи. Натомість "Динамо" та "Олександрія" вилетіли з Ліги Європи та закінчили свої виступи в єврокубках. Але всі три команди збагатили свої рахунки. Найбільше заробив донецький "Шахтар".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
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