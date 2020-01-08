"Динамо" потрапило в топ-5 найкращих команд Ліги Європи за останнє десятиліття

Відомий статистичний портал Transfermarkt підрахував сумарну кількість очок команд, зароблених в Лізі Європи за останні 10 років.

Найкращою командою Ліги Європи за набраними очками за останні 10 років є іспанська "Севілья". Вона 5 разів вигравала турнір. У команди 136 очок за 67 матчів.

До слова: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

Знайшлося в топ-20 місце і в двом командам з України. Київське "Динамо" розташувалося на 5-му рядку, а "Дніпро" на 16-му місці.



Топ-20 команд Ліги Європи за десятиліття

Спорт 24 писав, що у сезоні 2019/20 донецький "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, але продовжить виступи у Лізі Європи. Натомість "Динамо" та "Олександрія" вилетіли з Ліги Європи та закінчили свої виступи в єврокубках. Але всі три команди збагатили свої рахунки. Найбільше заробив донецький "Шахтар".