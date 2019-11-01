"Динамо" повернуло відомого журналіста на посаду головного редактора клубного сайту

Офіційний сайт київського "Динамо" отримав нового головного редактора. З 1 листопада медійний відділ "біло-синіх" очолив відомий журналіст Кирило Крижановський.

Кирило вже працював у "Динамо". Упродовж семи років (з 2001-го до 2008-го) Крижановський був журналістом у клубі.

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Згодом Крижановський був головним редактором популярних спортивних сайтів Football.Ua та Sportarena.

Тепер (Крижановський, – Спорт24.) покликаний вивести на новий, якісно вищий, рівень офіційний клубний медіа-ресурс,

– йдеться на сайті киян.

"Клуб в особі керівництва видав мені повний карт-бланш на зміну того, що я активно критикував (в медійній сфері). Якщо вони виконають свої обіцянки, а я не зможу – то я слабак і балабол. Якщо вони не виконають свої обіцянки - то нічого не зміниться. Перед поверненням в клуб я погодив свої умови роботи з керівництвом і тепер у мене на руках є всі козирі. Сподіваюся, що обидві сторони дотримаються своїх зобов'язань в повному обсязі ", – написав Кирило у фейсбуці.

Нещодавно Крижановський дав інтерв'ю сайту Tribuna.com. У ньому він підтвердив, що повністю фінансує сайт FC Dynamo Nation.

Згадуючи про роботу в "Динамо", Кирило розповів, що займався всім. "І акредитаціями, і матчами, і журналом, і сайтом", – розповів журналіст.

За словами Кирила, він покинув роботу в "Динамо", тому що вибрав розвиток сайту Football.ua.

"Все-таки, це більш масштабна й амбітна робота. Перед нами стояла мета зробити найбільш відвідуваний спортивний сайт в Україні, причому виключно силами редакції, без маркетологів і покупки трафіку", – сказав журналіст.