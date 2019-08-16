"Динамо" представило помічників Михайличенка: у клуб повернувся легендарний гравець

На тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі команді був представлений новий тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком. До штабу нового керманича киян увійшли три легенди клубу.

На цей момент до штабу головного тренера Олексія Михайличенка увійшли: помічники Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов (тренер воротарів).

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Після офіційного представлення новий наставник і його помічники провели з командою перше тренування.

Вадим Євтушенко – 61-річний екс-футболіст "Динамо". За київський клуб Євтушенко провів понад 200 матчв. Також він виступав в Україні за "Зірку" та "Дніпро". З українських клубів Євтушенко очолював "Зірку", "Ворсклу", "Динамо-2" та "Черкаський Дніпро".

Сергій Федоров – 44-річний колишній футболіст "Динамо", який шість разів вигравав чемпіонат України. У 2010 році Федоров був граючим тренером "Зірки".

Михайло Михайлов – 60-річний екс-футболіст "Динамо". За "біло-синіх" Михайлов провів понад 100 матчів. З 2009 року Михайлов тренер воротарів "Динамо". Також був тренером воротарів "Динамо" з 1993 року до 2006-го. Працював у збірній України.



Фото: fcdynamo.kiev.ua

У штаб Михайличенка не увійшов іспанський фахівець Вісенте Гомес. Він був у команді Олександра Хацкевича. За інформацією ЗМІ, Гомес не був звільнений з "Динамо". Також ЗМІ інформують, що в штаб Михайличенка може увійти Олег Гусєв.

Свій перший офіційний матч на посаді головного тренера "Динамо" Олексій Михайличенко проведе 24-го серпня. У рамках 4-го туру чемпіонату України кияни вдома зіграють проти "Олімпіка".