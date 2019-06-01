"Динамо" придбає футболіста з Гани, який грав у Росії

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Абдул Кадірі Мохаммед перейде в "Динамо"
Абдул Кадірі Мохаммед перейде в "Динамо" / Фото з відкритих джерел

Захисник віденської "Аустрії" Абдул Кадірі Мохаммед перейде в київське "Динамо".

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що хавбеку Мохаммеду Кадірі залишилося пройти тільки медогляд в "Динамо".

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Мохаммеду Кадірі, якого останній місяць пильно вело "Динамо", заради якого Заваров їздив до Росії і кандидатуру якого затвердив ще Хацкевич, залишилося пройти медогляд. Тульський "Арсенал" так і не активував опцію викупу. А до Києва "Аустрія" відпускає ганця за цілком адекватну суму,
– написав Бурбас.

У 2016 році Кадірі викликався Аврамом Грантом в збірну Гани, але поки так і не провів жодного поєдинку за національну команду.

Серед заслуг Кадірі чемпіонство в Гані і срібна медаль чемпіонату Австрії. У чемпіонаті Росії за "Арсенал" Кадірі відіграв 27 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи і зробивши 4 результативні передачі.

"Динамо" завершило сезон в УПЛ на другому місці, поступившись переможцю розіграшу, "Шахтарю", 11 очок. Також кияни поступилися в боротьбі за Кубок України.

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Теги: Новини Спорту Динамо Футбол Спорт
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