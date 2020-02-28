"Динамо" продало Тамаша Кадара в китайський "Шаньдун Лунен"
Київське "Динамо" оголосило про трансфер захисника Тамаша Кадара в клуб "Шаньдун Лунен" з Китаю.
Трансфер здійснений на постійній основі, сторони домовилися не розголошувати фінансові умови угоди, йдеться на сайті "Динамо".
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- Тамаш Кадар виступав за "Динамо" з 2017 року після переходу з польського клубу "Лех".
- За "Динамо" Кадар зіграв у 104 матчах: Він провів 66 матчів в УПЛ, 8 матчів у Кубку України та 30 поєдинків у єврокубках у складі "Динамо". В цих матчах він забив один гол та віддав 5 результативних передач.
- Взимку 2020 року гравця було переведено в дубль команди. Причиною стали суперечки з головним тренером "Динамо" Олексієм Михайличенком.
- Видання Transfermarkt оцінює Тамаша Кадара в 4 мільйони євро.
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