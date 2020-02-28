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"Динамо" продало Тамаша Кадара в китайський "Шаньдун Лунен"

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Тамаш Кадар / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" оголосило про трансфер захисника Тамаша Кадара в клуб "Шаньдун Лунен" з Китаю.

Трансфер здійснений на постійній основі, сторони домовилися не розголошувати фінансові умови угоди, йдеться на сайті "Динамо".

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  • Тамаш Кадар виступав за "Динамо" з 2017 року після переходу з польського клубу "Лех".
  • За "Динамо" Кадар зіграв у 104 матчах: Він провів 66 матчів в УПЛ, 8 матчів у Кубку України та 30 поєдинків у єврокубках у складі "Динамо". В цих матчах він забив один гол та віддав 5 результативних передач.
  • Взимку 2020 року гравця було переведено в дубль команди. Причиною стали суперечки з головним тренером "Динамо" Олексієм Михайличенком.
  • Видання Transfermarkt оцінює Тамаша Кадара в 4 мільйони євро.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Трансфери Динамо Спорт Футбол
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