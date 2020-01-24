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"Динамо" продасть скандального нападника в японський клуб

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Жерсон Родрігес покине "Динамо" / Footboom

24-річний форвард київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес найближчими днями перейде в один з японських клубів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Спорт24 писав, що керівництву і тренерському штабу клубу набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.

Так, після матчу "Динамо" – "Зоря", що відбувся 8 грудня, Родрігес пропустив обов'язкове тренування команди, пославшись на хворобу, про що повідомив клубному лікаря. Однак у своєму Instagram футболіст публікував "сторіз" з одного з нічних клубів столиці, де він весело проводив час.

Нагадаємо, що Жерсон Родрігес перейшов в "Динамо" в серпні цього року, а сума трансферу за неофіційними даними склала 2 мільйони євро. За "біло-синіх" форвард збірної Люксембургу зіграв у всіх турнірах 12 матчів, в яких забив два голи.

Наразі орієнтовна вартість футболіста оцінюється в 1,8 мільйони євро. Контракт Родрігеша з "Динамо" розрахований до літа 2024 року. Також в активі Жерсона 16 матчів у складі збірної Люксембургу, де він забив один м'яч.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
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