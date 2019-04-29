"Динамо" продасть Циганкова: названо ключові умови трансферу

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / twitter.com

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про майбутнє лідера столичного колективу 21-річного Віктора Циганкова.

Суркіс заявив, що готовий відпустити Віктора в інший клуб, однак тільки в топовий.

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Циганков – лідер і капітан команди. Він веде за собою команду. Може, не вистачає стабільності, але він молодий хлопець. Нам здається, що він вже дідусь. Він стає мужиком, і з кожним сезоном буде додавати. Ми готові відпустити будь-кого, якщо буде відповідна пропозиція для клубу і футболіста.

Клуб, який захоче купити Циганкова, буде топовим. Йому немає сенсу переходити у звичайну команду навіть з ТОП-5 чемпіонатів. Моя думка, він повинен ще якийсь час пограти в "Динамо", стати справжнім лідером і тоді будемо розглядати питання про його продаж,
– сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

Взимку ЗМІ повідомляли про те, що в послугах Віктора Циганкова начебто зацікавлена італійська "Рома". Футболіст навіть їздив у Рим, однак не для підписання контракту з "вовками", а на відпочинок.

У цьому сезоні Віктор зіграв за київське "Динамо" 41 матч у всіх турнірах. У його активі 16 голів та 13 результативних передач. За даними Transfermarkt, трансферна ціна українця складає 13 млн євро.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Віктор Циганков Динамо Трансфери
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