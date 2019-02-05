"Динамо" продасть Циганкова: Суркіс сказав коли

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про те, що клубу не надходили пропозиції щодо трансферу півзахисника Віктора Циганкова під час зимового трансферного вікна. Наразі кияни не налаштовані продавати талановитого футболіста.

Суркіс заявив, що в "Динамо" телефонували тільки деякі агенти, однак конкретних пропозицій по Віктору не було.

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"По Циганкову все було на рівні чуток. Дзвонили одні агенти, інші. Але щоб був клуб, який був готовий зробити конкретну пропозицію – такого не було", – сказав Суркіс.

За словами президента киян, Циганкову потрібно ще рік-півтора пограти за столичну команду.

"Якби ми дали сигнал, що готові його продати, думаю, пропозиція по ньому надійшла б. Але треба чітка позиція. Прийде час, і, якщо він виявить бажання, все влаштує клуб і його – ніхто не буде ламати йому кар'єру. Але мені здається, що ще рік-півтора він повинен пограти в команді, яка стає на ноги. Вітя необхідний для становлення цієї команди",

– розповів Суркіс.

Раніше наставник "Динамо" Олександр Хацкевич оцінив шанси півзахисника Віктора Циганкова перейти в топ-чемпіонат Європи. На думку тренера, півзахиснику киян спершу потрібно стабільно виступати в Україні.

Водночас керівник дитячо-юнацької школи "Динамо" Олександр Іщенко розповів про те, як формувався віце-капітан киян Віктор Циганков. Колишній телеексперт зізнався, що клуб міг втратити Циганкова через травматичність гравця.

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