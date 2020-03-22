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"Динамо" продовжило карантин через режим надзвичайної ситуації в Києві через коронавірус

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Гравці "Динамо" на карантині до 29 березня / ФК "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" вирішило продовжити карантин для всіх команд столичного клубу до неділі, 29 березня 2020 року. Все через епідеміологічну ситуацію в країні та запровадження в Києві режиму надзвичайної ситуації.

Тренерський штаб та керівництво клубу повідомили футболістам рішення щодо подальшого дотримання правил і вимог карантину.

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Як зазначається на сайті "Динамо", гравці будуть підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку за заздалегідь наданою програмою. Керівництво і тренерський штаб "Динамо" очікують від футболістів клубу обов'язкового дотримання правил карантину та виконання персональних тренувань.

  • У Києві запроваджено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу Covid-19.
  • У столиці введені обмеження на перебування у продуктових магазинах і аптеках. 
  • Заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками. 
  • Громадський транспорт з понеділка, 23 березня, функціонуватиме лише для співробітників критично важливих об'єктів інфраструктури.
  • Натомість у міській владі заперечили той факт, що в'їзд та виїзд з Києва перекриють.
  • Громадянам рекомендується мінімізувати соціальні контакти, не виходити з дому без нагальної потреби та дотримуватися правил гігієни.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Динамо Футбол Спорт
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