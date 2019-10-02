"Динамо" продовжило контракт з відомим вихованцем клубу

Київське "Динамо" пролонгувало угоду зі голкіпером команди Георгієм Бущаном.

Нова угода розрахована до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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25-річний Бущан на даний момент є другим голкіпером киян, поступаючись місцем в основному складі більш досвідченому Денису Бойку.

У нинішньому сезоні на рахунку Бущана два матчі за "Динамо" в чемпіонаті України проти "Ворскли" (5:0) і "Дніпра-1" (2:0). За весь час виступів у першій команді вихованець "біло-синіх" зіграв в 24 матчах.

Після 9 турів Прем'єр-ліги "Динамо" займає 3-е місце в турнірній таблиці і має однакову кількість очок з "Десною", яка йде другою.

3 жовтня команда Олексія Михайличенка зіграє на виїзді проти "Лугано" в Лізі Європи, Георгій Бущан увійшов у заявку киян.