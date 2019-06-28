"Динамо" програло перший матч у новому сезоні команді з Другої ліги

Київське "Динамо" офіційно вийшло з відпустки та зіграло перший матч. Кияни провели контрольний матч проти "Полісся" з Другої ліги України. Гра відбулася на НТБ "Динамо".

Динамо – Полісся 1:2

Голи: Кравченко, 37 – Немтінов, 12, Голенков, 74

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"Біло-сині" уже на 12 хвилині пропустили гол. За "Полісся" відзначився Немтінов. У середині тайму "Динамо" вдалося зрівняти рахунок. Відновив паритет Кравченко. Гольовий пас на нього віддав потенційний новачок киян Матар Дійє.

По перерві "Поліссю" вдалося забити вдруге. Голенков не відчув опору оборонців "Динамо" й заштовхав м'яч у сітку "біло-синіх". Таким чином, "Полісся" несподівано перемогло.

За "Динамо" в цьому матчі зіграли ряд основних футболістів. У стартовому складі вийшли: Бущан, Кравченко, Алібеков, Шабанов, Сідклей, Сидорчук, Шапаренко, Андрієвський, Русин, Де Пена, Матар Дійє.

З відпустки вже встиг вийти донецький "Шахтар". "Гірники" під орудою нового тренера перемогли "Лудогорець".