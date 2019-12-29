"Динамо" пропонує 4 мільйони євро за найкращого бомбардира чемпіонату Словаччини

Нападник братиславського "Слована" і збірної Словенії Андраж Шпорар в зимове трансферне вікно може переїхати в чемпіонат України.

За інформацією Daily Record, головний тренер київського клубу Олексій Михайличенко визначив цей трансфер як пріоритетний.

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"Слован" запитує за форварда не менше 4 мільйонів євро, "Динамо" згідно з цією сумою.

Конкуренцію "Динамо" за право підписати Шпорара, ймовірно, складе "Селтік", який також уже приступив до переговорів з керівництвом "Слована". Боси словацького клубу розраховують в процесі торгів з претендентами на футболіста підняти ціну його трансферу до 5 мільйонів фунтів.

25-річний Шпорар є найкращим бомбардиром чемпіонату Словаччини, в поточному сезоні він провів 11 матчів і забив 12 м'ячів.