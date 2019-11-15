"Динамо" пропустило 12 шайб від "Кременчука": відео

14 листопада відбувся заключний матч 15-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого зустрічалися харківське "Динамо" та "Кременчук".

Динамо – Кременчук 1:12 (0:6, 0:2, 1:4)

Громити господарів майданчика "Кременчук" почав з перших хвилин зустрічі – вже через 90 секунд після стартового вкидання Микола Кисельов відправив першу шайбу в ворота Владислава Вязовова. "Містяни" чітко дотримувалися мети не випускати противника з його зони, забиваючи якомога більше голів. І це дало свої плоди – під кінець періоду "динамівці" горіли 6:0, а кременчужани остаточно зняли питання про переможця матчу.

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У другій двадцятихвилинці харків'яни трохи вирівняли свою гру і створили кілька небезпечних моментів біля воріт В'ячеслава Новицького, але його володіння і в другому періоді залишилися сухими. А ось підопічні Олександра Савицького своїми моментами скористатися зуміли – за спиною Михайла Шевчука, який замінив Владислава Вязовова, опинилося ще дві шайби від Дмитра Орлова та Дмитра Созонова.

Тільки на екваторі заключного відрізка зустрічі "динамівцям" вдалося розмочити рахунок і прошити В'ячеслава Новицького – шайбою престижу для "Динамо" відзначився Євген Абаджян. Однак відповідь від кременчужан була негайною – до кінця матчу команда з Кременчука ще чотири рази відзначилася у воротах супротивника, встановивши остаточний рахунок 1:12 на табло.

Таким чином по ходу матчу кременчужани першими серед усіх клубів УХЛ-Парі-Матч відзначилися сотою закинутою шайбою – автором ювілейного голу став Дмитро Созонов. Варто відзначити, що хет-триком відзначився захисник Владислав Грицьких, а також дубль собі в актив Микола Кисельов та Дмитро Созонов.