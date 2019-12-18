"Динамо" проведе два збори в Туреччині та зіграє спаринги проти сильних суперників

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Київське "Динамо" / 1927.kiev.ua

Київське "Динамо" після зимової паузи проведе два збори у Туреччині та зіграє кілька контрольних матчів.

Після поєдинку проти "Десни" гравці та тренерський штаб "Динамо" вирушили у відпустку, яка триватиме 4 тижні, повідомляє Динамоманія.

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Вже 10 січня команда збереться у Києві та розпочне тренування на клубній базі, а 11-13 січня гравців чекає традиційний медогляд в клініці "Борис".

Після цього динамівці вирушать до турецького Белека на перший тренувальний збір. Він триватиме два тижні – з 15 по 29 січня. Після цього команда повернеться до Києва і отримає кілька днів вихідних, а на початку лютого "біло-сині" знову вирушать у Белек. Термін другого турецького збору – з 3 по 16 лютого.

Зазначається, що на обох зборах заплановані контрольні матчі з сильними опонентами. Втім, список суперників, як і дати спарингів, поки не уточнюються.

Перший офіційний матч 2020 року кияни зіграють з "Ворсклою". Орієнтовна дата – 22 лютого.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Туреччини Динамо
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