"Динамо" проведе матч на іншому стадіоні, щоб відбути покарання за расизм на грі з "Шахтарем"

Поєдинок 19-го туру Favbet-Ліги між "Динамо" та полтавською "Ворсклою" відбудеться не на НСК "Олімпійський", де кияни традиційно проводять домашні матчі. Гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського без глядачів.

Дата та час початку залишаються незмінними – в суботу, 22 лютого, о 17:00, повідомляє сайт "Динамо".

До теми: "Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем"

На поєдинку "Динамо" з "Ворсклою" вперше у чемпіонаті України з футболу буде доступна система відеоповторів VAR.

Як відомо, Контрольно-дисциплінарний комітет покарав "Динамо" за прояви расизму на матчі чемпіонату України проти "Шахтаря" у Харкові.

"Динамо" повинно провести один матч без глядачів, а також заплатити 500 тисяч гривень штрафу.

Деталі скандалу на матчі "Шахтар" – "Динамо"