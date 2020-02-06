"Динамо" проведе матч на іншому стадіоні, щоб відбути покарання за расизм на грі з "Шахтарем"
Поєдинок 19-го туру Favbet-Ліги між "Динамо" та полтавською "Ворсклою" відбудеться не на НСК "Олімпійський", де кияни традиційно проводять домашні матчі. Гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського без глядачів.
Дата та час початку залишаються незмінними – в суботу, 22 лютого, о 17:00, повідомляє сайт "Динамо".
До теми: "Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем"
На поєдинку "Динамо" з "Ворсклою" вперше у чемпіонаті України з футболу буде доступна система відеоповторів VAR.
Як відомо, Контрольно-дисциплінарний комітет покарав "Динамо" за прояви расизму на матчі чемпіонату України проти "Шахтаря" у Харкові.
"Динамо" повинно провести один матч без глядачів, а також заплатити 500 тисяч гривень штрафу.
Деталі скандалу на матчі "Шахтар" – "Динамо"
- Поєдинок відбувся 10 листопада 2019. Арбітру довелося перервати гру через расистські вигуки з трибун.
- При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, адже показав непристойний жест у бік вболівальників "Динамо" та вибив м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньйо.
- Після матчу обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм.
- "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Згодом було опубліковано ще одне відео з расистськими вигуками з трибун.
- Фанати "Динамо" пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".
- 21 листопада КДК УАФ прийняв рішення щодо Тайсона. Він отримав дискваліфікацію на один матч.
- Також бразилець покараний двома матчами умовно.
- Натомість "Шахтар" зобов'язали заплатити 20 тисяч гривень штрафу за те, що диктор стадіону ОСК "Металіст" під час матчу з "Динамо" робив оголошення російською мовою.
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